Real : Benzema n'en revient pas

Après ce nouveau sacre du Real Madrid, vainqueur de la finale face à la Juventus Turin (4-1), l'attaquant madrilène Karim Benzema (29 ans, 13 matchs et 5 buts en LdC cette saison) totalise trois titres en Ligue des Champions. Quelques minutes après la fin de la rencontre, le Français avait encore du mal à y croire.

"C'est exceptionnel ! Déjà, le fait d'en gagner une c'est formidable. Mais là, deux, trois… Et deux consécutives… On marque l'histoire. C'est bien, on est dans une grande équipe, on est le meilleur club du monde, on est content", a réagi l'ancien Lyonnais sur beIN Sports, lui qui peut effectivement être fier de son palmarès.