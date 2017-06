Real : Milan confirme son intérêt pour Morata « Par Romain Rigaux - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela fait plusieurs jours que le nom d'Alvaro Morata (24 ans, 26 matchs et 15 buts en Liga cette saison) circule en Italie pour renforcer le secteur offensif du Milan AC cet été. Interrogé sur l'attaquant du Real Madrid, le directeur sportif du club lombard, Marco Fassone, a reconnu un intérêt. "Alvaro Morata est un joueur que nous apprécions, donc nous allons attendre et voir ce qui se passera après la finale de la Ligue des Champions. Morata est un excellent joueur", a confié le dirigeant rossonero à Sky Italia. Le Milan AC pourrait proposer 50 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, pour tenter de convaincre la Casa Blanca. Le Milan AC pourrait proposer 50 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, pour tenter de convaincre la Casa Blanca.

