LdC : Juve 1-4 Real (fini) « Par Romain Rigaux - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à la Juventus Turin ce samedi en finale, le Real Madrid a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive (4-1). Une première dans l'ère moderne de la compétition ! La Juventus Turin démarrait très fort cette partie et Navas devait s'employer à deux reprises en moins de dix minutes pour capter en deux temps un tir d'Higuain puis repousser superbement une frappe de Pjanic. Mais alors qu'il n'avait pas encore inquiété la défense italienne, comme toute son équipe, Ronaldo profitait d'un bon centre de Carvajal pour ouvrir le score (0-1, 20e) ! Derrière, les Bianconeri n'avaient pas le temps de tergiverser puisque Mandzukic égalisait superbement en enchaînant contrôle poitrine et frappe acrobatique pour lober Navas (1-1, 27e). Un but exceptionnel ! Ensuite, Ronaldo aurait pu s'offrir un doublé dans cette première période s'il n'avait pas complètement manqué sa tête devant le but. A la pause, tout restait à faire dans cette rencontre passionnante. Au retour des vestiaires, le Real posait le pied sur le ballon et la Juve affichait moins de sérénité dans son jeu. A force de subir, la Vieille Dame finissait par craquer sur une frappe puissante, et déviée, de Casemiro (1-2, 61e). Et la Casa Blanca s'échappait juste derrière avec un doublé de Ronaldo (1-3, 64e), décidément sur un nuage lors de ses derniers matchs dans la compétition (10 buts en 5 matchs). Derrière, les Bianconeri n'avaient plus réellement le coeur (et les jambes ?) à faire les efforts pour s'offrir un renversement de situation. Et la Juve terminait même la rencontre à dix après l'expulsion de Cuadrado, pour avoir marché sur le pied de Ramos qui en rajoutait au passage. Asencio s'invitait à la fête en fin de rencontre (1-4) et le Real remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive. Une première depuis le Milan AC en 1990 (ancien format de la compétition). Et la deuxième C1 pour Zinedine Zidane dans sa carrière d'entraîneur débutée il y a seulement un an et démi. Incroyable ! Derrière, les Bianconeri n'avaient plus réellement le coeur (et les jambes ?) à faire les efforts pour s'offrir un renversement de situation. Et la Juve terminait même la rencontre à dix après l'expulsion de Cuadrado, pour avoir marché sur le pied de Ramos qui en rajoutait au passage. Asencio s'invitait à la fête en fin de rencontre (1-4) et le Real remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive. Une première depuis le Milan AC en 1990 (ancien format de la compétition). Et la deuxième C1 pour Zinedine Zidane dans sa carrière d'entraîneur débutée il y a seulement un an et démi. Incroyable !

News lue par 2245 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+