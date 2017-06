EdF : Thauvin évoque sa première sélection « Par Romain Rigaux - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré en fin de match contre le Paraguay (5-0) vendredi soir, Florian Thauvin (24 ans) a fêté sa première sélection en équipe de France. L'attaquant de l'Olympique de Marseille revient sur ce moment particulier dans une carrière. "C'est une grande fierté, un honneur. Avant d'entrer, c'était un moment fort, j'attendais ça depuis un moment. J'ai vécu un moment extraordinaire, j'ai conscience que c'est une chance de faire partie de cette équipe de France et, en plus, de pouvoir jouer un petit peu. Cela a toujours été une fierté pour moi de porter les maillots de l'équipe de France, on représente une nation et c'est quelque chose de fort", a confié le Marseillais sur le site de la FFF. Les Bleus et Thauvin ont rendez-vous avec la Suède vendredi prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les Bleus et Thauvin ont rendez-vous avec la Suède vendredi prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

