OM : les abonnements, ça cartonne !

Les promesses d'un mercato alléchant ont redonné de l'espoir aux supporters de l'Olympique de Marseille. Alors que la campagne d'abonnements a débuté le 22 mai, plus de 5 000 abonnés sont déjà comptabilisés, indique le directeur général adjoint de l'OM chargé du marketing et des ventes, Jean-François Richard, à La Provence. L'été dernier, l'OM avait dû attendre un mois et demi pour totaliser 5 908 abonnés.

"Jusqu'à présent, ç'a très bien démarré. On a des bases fiables sur une dizaine d'années et, aujourd'hui, je 'touche du bois' car on est sur le meilleur démarrage depuis dix ans", a confié le dirigeant olympien.

Les chiffres pourraient grimper en fonction de l'identité des premières recrues estivales.