Arsenal : la retraite pour Mertesacker ?

Arsenal : la retraite pour Mertesacke r ? « Par Romain Rigaux - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps blessé, le défenseur central d'Arsenal, Per Mertesacker (32 ans, 1 apparition en Premier League cette saison), a connu une saison quasi blanche avec seulement deux matchs disputés, dont la finale de FA Cup remportée face à Chelsea (2-1). Peut-être la dernière rencontre de sa carrière. L'Allemand envisage de prendre sa retraite sur ce succès. "J'étais extrêmement chanceux durant ma carrière et je voulais finir au sommet. Je suis motivé, mais je ne peux plus vraiment jouer tous les trois jours. J'ai récemment dit à Wenger que j'étais fatigué, totalement vidé mentalement. C'est la première fois de ma carrière que je ressens ça et que je me dis que je vais me retirer", a confié le Gunner à Sport1. Mertesacker a débuté sa carrière en 2003 à Hanovre 96, avant d'évoluer au Werder Brême entre 2006 et 2011, puis de prendre la direction d'Arsenal Mertesacker a débuté sa carrière en 2003 à Hanovre 96, avant d'évoluer au Werder Brême entre 2006 et 2011, puis de prendre la direction d'Arsenal

