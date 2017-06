Chelsea : Courtois scelle son avenir !

Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid notamment, Thibaut Courtois (25 ans, 36 matchs en Premier League cette saison) évoluera toujours à Chelsea la saison prochaine. Le gardien belge l'a assuré à Sky Sports.

"Je suis très heureux et il ne fait aucun doute que je resterai, a confié le Diable Rouge. Mon contrat se termine dans deux ans et il est évident qu'il me faut un nouvel accord. Il est important de bien terminer la saison avec l'équipe nationale et peut-être que Chelsea parlera avec mon agent."

Au vu de la belle saison de Courtois, les Blues ne devraient pas se montrer réticents à lui offrir un nouveau contrat.