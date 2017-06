PSG : les chiffres qui donnent de l'espoir « Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La saison du Paris Saint-Germain a été décevante avec la perte du titre en Ligue 1 et une élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6). Mais tout n'est pas jeté dans l'exercice du club de la capitale ! Pour la première saison d'Unai Emery à la tête du PSG, le vice-champion de France a été la 3e meilleure défense d'Europe (0,77 but encaissé par match) et la 5e meilleure attaque d'Europe (2,47 buts inscrits par match). Toutes compétitions confondues, Paris affiche le 3e meilleur ratio de victoires en Europe (74%), c'est derrière Chelsea et la Juventus Turin mais devant le Real Madrid et le Bayern Munich ! Si le PSG n'a pas répondu présent dans les grands rendez-vous sur cette saison 2016-2017, ces chiffres représentent un motif d'espoir pour l'an prochain.

