EdF : Ménès encense Giroud

Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017

Auteur d'un triplé face au Paraguay (5-0) vendredi en match amical, l'attaquant de l'équipe de France Olivier Giroud (30 ans, 62 sélections et 26 buts) a encore une fois répondu aux critiques sur le terrain. Pour le consultant de Canal + Pierre Ménès, le buteur des Gunners a parfaitement rempli son rôle. "Ses détracteurs diront qu'il ne participe pas suffisamment au jeu. Mais la mission du joueur d'Arsenal est de faire de bons appels et de transformer les offrandes de ses coéquipiers. Il a une nouvelle fois parfaitement rempli ce rôle en inscrivant un triplé, du jamais vu depuis dix-sept ans en équipe de France. Il en est à seize buts lors de ses seize dernières sorties avec le maillot bleu. Que dire de plus ?", s'est demandé Ménès. Et effectivement, on ne peut rien reprocher à Giroud étant donné son rendement avec les Bleus.

