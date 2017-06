ASSE : Celestini a mis un terme aux discussions « Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fabio Celestini ne succédera pas à Christophe Galtier à la tête de l'AS Saint-Etienne. Longtemps pressenti pour ce poste, le technicien suisse a préféré mettre un terme aux discussions avec les Verts pour rester à Lausanne en raison des tergiversations des dirigeants stéphanois. "J'étais en discussion avec Saint-Etienne depuis trois semaines. Tout me semblait clair et net. Mais, au sein du directoire des Verts, il y a apparemment des divergences d'opinion. Jeudi, j'étais néanmoins toujours parmi les trois candidats favoris. (...) Reste que je suis un employé du LS (sous contrat jusqu'en 2018, ndlr) et que je suis quelqu'un d'honnête et de respectueux, d'autant plus vis-à-vis d'un club et d'un président qui me font confiance depuis deux ans. Alain Joseph m'a demandé de me positionner, j'aurais pu lui réclamer un délai supplémentaire, mais, moralement, je ne voyais pas comment je pouvais le faire", a expliqué l'ancien Marseillais au quotidien helvète 24 Heures. Pour rappel, l'ASSE penserait désormais à Patrick Vieira et Hervé Renard (voir ici). Pour rappel, l'ASSE penserait désormais à Patrick Vieira et Hervé Renard ().

