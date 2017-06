Real : Varane s'est expliqué avec Zidane « Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme le 3e défenseur central dans la hiérarchie du Real Madrid en début de saison, Raphaël Varane (24 ans, 23 matchs et 1 but en Liga cette saison) a profité des nombreuses blessures de Pepe pour s'imposer dans le onze type de Zinédine Zidane. Pressenti pour débuter la finale de la Ligue des Champions ce samedi (20h45) face à la Juventus Turin, l'international français a également eu une explication constructive avec le technicien tricolore. "Il attendait que je passe un cap. C'est une facette de mon caractère méconnue. Je suis quelqu'un de gentil, de respectueux, mais je ne suis pas du genre à garder pour moi ce qui me déplaît. S'il faut taper du poing sur la table, je le fais. Je ne vous dis pas ça pour rectifier l'image du gendre idéal qu'on m'a donnée à mes débuts. Je sais dire non ou stop. Avec Zidane, c'était juste une explication", a confié l'ancien Lensois pour L'Equipe. Avec le départ en fin de contrat du Portugais, l'avenir de Varane au Real s'annonce radieux ! Avec le départ en fin de contrat du Portugais, l'avenir de Varane au Real s'annonce radieux !

