Arsenal : Özil et Sanchez ne bougeront pas « Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger ne peut pas être plus clair ! Malgré des contrats se terminant en juin 2018 et des discussions compliquées pour les prolonger, le milieu de terrain Mesut Özil (28 ans, 33 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) et l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) resteront cet été chez les Gunners d'après le technicien tricolore. "Cet été, tout d’abord, ils resteront au club et nous espérons pouvoir prolonger leur contrat. Vous savez, vous ne pouvez pas affaiblir le club et affaiblir l’équipe. Nous voulons renforcer l’équipe, à moins que vous ne trouviez un joueur du même calibre et qu’ils souhaitent absolument partir. Je crois que pour le moment, nous ne sommes pas dans cette situation", a confié Wenger pour beIN Sports. Afin de retenir les deux hommes, Arsenal serait prêt à des efforts financiers importants (voir ici). Afin de retenir les deux hommes, Arsenal serait prêt à des efforts financiers importants ().

