PSG : Cavani justifie sa prolongation « Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après de longs mois de négociations, l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (30 ans, 36 matchs et 35 buts en L1 cette saison) a finalement prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2020 fin avril. Un choix assumé par l'Uruguayen malgré la saison décevante du vice-champion de France. "Étonnant de me voir prolonger avec le titre de Monaco et l’élimination en Ligue des Champions ? Pourquoi ? Ces éléments n’entrent pas du tout en compte dans les négociations. Je me sens en confiance ici et Paris me plait. Il ne faut pas oublier que j’ai la chance de jouer dans un club de premier plan, au sein de l’un des meilleurs championnats du monde. Certes, le Paris Saint-Germain n’a pas atteint tous ses objectifs, mais vous pouvez me croire : je suis plus motivé que jamais", a commenté Cavani pour le site de l'UEFA. Puis la belle augmentation salariale accordée par le PSG a également aidé à le convaincre. Puis la belle augmentation salariale accordée par le PSG a également aidé à le convaincre.

