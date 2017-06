PSG : la piste Sanchez abandonnée ?

Ces dernières semaines, l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) avait été présenté comme la priorité offensive du Paris Saint-Germain pour ce mercato d'été. Mais la donne a visiblement changé ! Selon les informations du quotidien régional Le Parisien, le club de la capitale a abandonné cette piste en raison du salaire gigantesque proposé au Chilien par les Gunners (voir ici).

Refusant de s'aligner sur une telle somme, le PSG ne serait plus intéressé par Sanchez. Si cette nouvelle se confirme dans les jours à venir, Paris devrait se rabattre sur le buteur du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 32 matchs et 31 buts en Bundesliga cette saison), qui semble de plus en plus proche du vice-champion de France.