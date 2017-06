LdC : Juve-Real, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 03/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est le grand soir ! Ce samedi (20h45), le Real Madrid et la Juventus Turin s'affrontent en finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Tenants du titre, les Merengue tenteront de remporter la coupe pour la seconde fois de suite, il s'agirait d'une première dans l'ère moderne de la compétition. Pour cette partie, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane pourra compter sur son groupe au complet. En face, le club italien va tenter d'offrir à Buffon sa première C1 ! Et le coach turinois Massimiliano Allegri devra composer sans Sturaro et Pjaca, blessés. Voici la composition probable des deux équipes. Juventus Turin : Buffon (c) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Khedira, Pjanic, Sandro - Dybala, Higuain, Mandzukic. Real Madrid : Navas - Carvajal, Ramos (c), Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, Ronaldo. Navas - Carvajal, Ramos (c), Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, Ronaldo.

