EdF : Griezmann et l'indispensable Giroud

Auteur d’un triplé contre le Paraguay (5-0) vendredi en match amical, l’attaquant de l’équipe de France Olivier Giroud (30 ans, 62 sélections et 26 buts) a confirmé qu’il méritait sa place chez les Bleus. Pour son coéquipier Antoine Griezmann (26 ans, 42 sélections et 15 buts), l’avant-centre d’Arsenal est même indispensable.

"Ça va lui faire du bien. Quand il est en forme comme ce (vendredi) soir, c'est parfait pour nous, a réagi le buteur de l’Atletico Madrid en zone mixte. Et on a besoin de lui à ce niveau pour aller plus loin. On a vu de belles choses. C'est notre 9. Le coach a énormément confiance en lui. On essaie de lui donner des ballons pour qu'il marque. On va essayer de tout faire pour qu'il continue à marquer."

Malgré les critiques, l’ancien Montpelliérain fait l’unanimité au sein du groupe tricolore.