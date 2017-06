EdF : Giroud savoure son triplé « Par Damien Da Silva - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France a écrasé le Paraguay (5-0) ce vendredi en match amical. Auteur d'un triplé, l'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud (30 ans, 62 sélections et 26 buts) a savouré cette belle victoire et sa superbe performance au micro de TMC. "C’est toujours un plaisir de marquer, surtout pour l’équipe de France. On a eu un très bel accueil à Rennes, on avait envie de le rendre sur le terrain. On a été efficace et c’est bon pour la confiance avant la Suède. J’ai eu de bons services, j’ai fini le boulot de mes partenaires", a souligné l'international tricolore. A noter que Giroud est devenu le premier joueur des Bleus à inscrire un triplé depuis David Trézéguet en 2000 ! A noter que Giroud est devenu le premier joueur des Bleus à inscrire un triplé depuis David Trézéguet en 2000 !

