EdF : France 5-0 Paraguay (fini) « Par Damien Da Silva - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une rencontre très largement dominée, la France a surclassé le Paraguay (5-0) ce vendredi en match amical. Dans une belle ambiance à Rennes, les Bleus réalisaient un début de partie impressionnant et ouvraient le score sur une reprise de Giroud sur un centre parfait au second poteau de Dembélé (1-0, 6e). Quelle entame ! Complétement dépassés, les Paraguayens subissaient les vagues des Bleus et il fallait un bel arrêt de Silva pour empêcher Griezmann de faire le break. Malgré une alerte sur un duel raté par Iturbe face à Lloris, la France repartait vers l'avant et Giroud s'offrait un doublé de la tête sur un caviar de Payet (2-0, 13e). Dominateurs, les hommes de Deschamps déroulaient et Dembélé ratait une grosse occasion avec un tir qui frôlait le poteau. Au retour des vestiaires, la France réalisait trois changements avec les entrées de Kanté, Sissoko et Lemar. De quoi enrayer la domination des Bleus ? Oui puisque la sélection tricolore maîtrisait les débats, mais ne se montrait pas dangereuse avec quelques approximations. A l'heure de jeu, Griezmann, bien lancé par Lemar, loupait un duel face à Silva en ne cadrant pas sa tentative. Ensuite, Giroud profitait d'un bon service de Digne pour inscrire un 3e but du plat du pied (3-0, 67e). Sous les chants du public, le festival de la France se poursuivait avec une nouvelle réalisation de Sissoko sur une offrande de Lacazette (4-0, 76e) puis un autre but de Griezmann qui poussait le ballon dans le but vide (5-0, 77e) ! Quelle démonstration ! Avant d'affronter la Suéde vendredi prochain dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, la France enregistre un large succès et fait le plein de confiance ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

