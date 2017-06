PSG : Henrique, les premiers mots d'Al-Khelaïfi

Comme nous vous l'indiquions ce vendredi (voir brève 18h29), le Paris Saint-Germain a officialisé la nomination d'Antero Henrique au poste de directeur sportif. Sur le site officiel du club de la capitale, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a commenté cette arrivée.

"C’est avec une grande satisfaction que j’accueille Antero Henrique au sein de notre club. Antero va nous apporter son expérience et sa grande connaissance de l’univers du football. Nous sommes confiants dans sa capacité à aider le Paris Saint-Germain à atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixés sur et en-dehors du terrain. Notre nouveau directeur sportif est une véritable référence en Europe dans son domaine. Il possède la personnalité et les compétences pour permettre au club de s’affirmer toujours plus parmi les institutions les plus performantes et respectées du sport mondial", a assuré le boss du PSG.

Dès ce mercato d'été, Henrique va devoir frapper fort pour renouveler l'effectif francilien.