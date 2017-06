Barça : D. Alves ne s'est pas senti respecté « Par Damien Da Silva - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non retenu par le FC Barcelone l'été dernier, le latéral droit Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) fait désormais le bonheur de la Juventus Turin. Avant la finale de la Ligue des Champions samedi (20h45) face au Real Madrid, l'international brésilien a accepté de revenir devant les médias sur son départ du club catalan. "Le Barça coule encore dans mes vaines. Si vous me demandez si on m'a manqué de respect avant que je parte, je dirai oui. Tout à fait. C'est comme ça que je le ressens, et il ne peut pas en être différemment. Cela dit, vous ne pouvez pas jouer pour un club pendant huit ans et gagner autant de trophées sans le porter dans votre cœur", a nuancé le défenseur. Etant donné les performances d'Alves cette année, les Blaugrana doivent lourdement regretter cette décision. Etant donné les performances d'Alves cette année, les Blaugrana doivent lourdement regretter cette décision.

