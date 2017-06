PSG : Antero Henrique, c'est fait ! (officiel) « Par Damien Da Silva - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il ne manquait plus que l'officialisation ! Annoncé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Antero Henrique a été officiellement nommé au poste de directeur sportif du club de la capitale ce vendredi. "Je suis extrêmement heureux et honoré de la confiance que me témoigne Nasser Al-Khelaifi. Le Paris Saint-Germain me confie d'importantes responsabilités sportives, que j'entends assumer avec beaucoup de rigueur. Je suis impatient de mettre mon expérience au service d'un club qui s'est affirmé, en quelques années seulement, comme l'un des meilleurs clubs européens. J'ai l'ambition et la volonté de tout faire, jour après jour, pour créer la dynamique capable d'installer durablement le Paris Saint-Germain au plus haut niveau", a confié Henrique sur le site officiel du PSG. Ancien dirigeant du FC Porto, le Portugais aura la lourde charge de mener la reconstruction de l'effectif parisien après une saison 2016-2017 décevante, marquée par la perte du titre en Ligue 1. Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG



