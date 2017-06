PHOTO : il signe son contrat dans un McDo...

Le nom de Matt Paterson nous vous dit peut-être rien, tout comme son club d'Oxford City, pensionnaire de National League South, la 6e division anglaise. Et pourtant, le joueur et le club ont fait le buzz ce vendredi puisque sa signature pour la saison 2017-2018 a été effectuée sur la table d'un McDonald's. La photo a rapidement fait réagir et rire sur les réseaux sociaux.

ICYMI | We are delighted to announce Matt Paterson has joined ahead of the 2017/18 season pic.twitter.com/SyUHAf5jiM

Signing your @OxCityFC deal in McDonalds, with a free Barclays pen 😂😂😂 https://t.co/Pf7W3ipK7r — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 2 juin 2017







Good in the box and often lifting a cup, we’re big fans of @OxCityFC’s tasty new signing! https://t.co/j5J6HPsN1i — McDonald's UK (@McDonaldsUK) 2 juin 2017