Nice : Favre, la mise au point du club !

Nice : Favre, la mise au point du clu b ! Par Romain Rigaux - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lucien Favre reste à Nice cet été. Comme nous vous l'indiquions cette semaine (voir ici), le Gym a repoussé les avances du Borussia Dortmund en raison du manque de temps avant le début de la reprise de l'entraînement. Dans un communiqué, le club azuréen confirme l'information. "Il est logique qu'un entraineur de son calibre, au sortir d'une telle saison à Nice, suscite la convoitise des plus grands clubs européens tels que le Borussia Dortmund, quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Il est tout aussi légitime que cette opportunité puisse éveiller l'intérêt de Lucien Favre. L'OGC Nice n'a aucune difficulté à le comprendre. Cependant, eu égard à la proximité de la reprise de l'entraînement (le 19 juin), le club ne souhaite pas donner suite à quelque négociation que ce soit concernant un transfert de son entraineur, sous contrat jusqu'en juin 2019. L'intérêt sportif prévaut sur le volet financier, ainsi que la direction niçoise l'a toujours affirmé", peut-on lire dans un communiqué. "Cette décision est ferme et sans équivoque. Elle a été pleinement entendue par les dirigeants du Borussia. Et naturellement aussi par Lucien Favre qui l'a parfaitement comprise et acceptée. Sitôt ouvert, le chapitre est déjà clos. Aussi, c'est avec un plaisir identique à celui qu'il a toujours témoigné qu'il poursuivra sa mission à la tête de l'équipe niçoise en 2017/18", assure l'OGCN.

