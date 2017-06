OM : Modeste, c'est 30 M€ !

Comme nous vous l’indiquions jeudi, l’Olympique de Marseille s’est récemment intéressé à l’attaquant de Cologne, Anthony Modeste (29 ans, 34 matchs et 25 buts en Bundesliga cette saison), sans approfondir cette piste plus que ça (voir ici). Et les dernières informations en provenance d’Allemagne risquent de refroidir encore un peu plus le club phocéen.

En effet, d’après le quotidien Bild, le récent 5e de Bundesliga exige 30 millions d’euros pour libérer le Français, sous contrat jusqu’en 2021. Un montant assez élevé, même si l’ancien Bordelais brille par sa régularité et sort d’une belle saison. Il faut dire que cet hiver, Cologne a même affirmé avoir refusé des offres de 50 M€ en provenance de Chine pour son buteur !