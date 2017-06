Juve : D. Alves et "l'obsession" Ronaldo « Par Romain Lantheaume - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce samedi (20h45), la Juventus Turin affronte le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Un rendez-vous que la Vieille Dame prend très au sérieux, à l’image de son latéral droit Dani Alves (34 ans, 11 matchs et 3 buts en LdC cette saison), qui a mis à profit les dernières heures pour passer le jeu de Cristiano Ronaldo (32 ans, 12 matchs et 10 buts en LdC cette saison) au peigne fin. "Samedi, je vais avoir la chance de jouer pour une nouvelle finale de Champions League face à un adversaire que je connais bien. Comme toujours, je vais étudier Cristiano comme une obsession", a annoncé le Brésilien au média The Player's Tribune. En tant qu’ancien Barcelonais, le Turinois aura forcément à cœur de se défaire des Merengue, mais CR7, qui occupe désormais une position plus axiale, devrait moins se retrouver dans sa zone que par le passé. En tant qu’ancien Barcelonais, le Turinois aura forcément à cœur de se défaire des Merengue, mais CR7, qui occupe désormais une position plus axiale, devrait moins se retrouver dans sa zone que par le passé.

