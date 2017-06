Ang. : une prime de 173 M€ pour Chelsea !

Ang. : une prime de 173 M€ pour Chelse a ! « Par Romain Rigaux - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette saison 2016-2017 était la première depuis l'entrée en vigueur des nouveaux droits TV colossaux en Angleterre. Et les clubs de Premier League peuvent se frotter les mains en se partageant les 2,7 milliards d'euros redistribués. Sacré champion d'Angleterre, Chelsea a perçu une prime de 173,598 millions d'euros ! C'est près de 66 M€ de plus que Leicester en fin de saison dernière. Les Foxes avaient récolté 106 M€ à l'époque alors qu'ils ont reçu un chèque de 132,799 M€ cette saison avec une... 12e place. Dernier du championnat, Sunderland a touché 107,192 M€, soit un peu plus que le champion il y a un an. Tottenham récolte 166,798 millions d'euros. Malgré sa 2e place, c'est moins que Manchester City (168,623 M€) et Liverpool (168,201 M€) qui ont bénéficié d'une meilleure exposition médiatique. Suivent Manchester United (161,801 M€) et Arsenal (160,119 M€). Tottenham récolte 166,798 millions d'euros. Malgré sa 2e place, c'est moins que Manchester City (168,623 M€) et Liverpool (168,201 M€) qui ont bénéficié d'une meilleure exposition médiatique. Suivent Manchester United (161,801 M€) et Arsenal (160,119 M€).

