OM : Raiola confirme pour Balotelli !

OM : Raiola confirme pour Balotell i ! « Par Romain Rigaux - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier à Nice, Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1 cette saison) s'est totalement relancé en France après des passages décevants à Liverpool et au Milan AC. En fin de contrat cet été, l'attaquant italien est annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de l'OM. Un intérêt confirmé par son agent Mino Raiola. "Il plaît beaucoup au Borussia Dortmund et à Marseille", a confié le représentant au Corriere dello Sport. Il n'écarte pas aussi une prolongation à Nice : "Est-ce qu’il restera à Nice ? On verra". Est-ce que l'OM ira plus loin qu'un simple intérêt alors que des discussions sont évoquées avec Chicharito (Leverkusen) et Stevan Jovetic (Inter Milan) ? De son côté, Raiola a tout intérêt à lâcher quelques noms de clubs afin de négocier un gros contrat pour "Super Mario". Est-ce que l'OM ira plus loin qu'un simple intérêt alors que des discussions sont évoquées avec Chicharito (Leverkusen) et Stevan Jovetic (Inter Milan) ? De son côté, Raiola a tout intérêt à lâcher quelques noms de clubs afin de négocier un gros contrat pour "Super Mario".

