Atletico : le message rassurant de Griezmann !

Le couperet est tombé ! Jeudi, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a douché les espoirs de l'Atletico Madrid en confirmant l’interdiction de recrutement de la FIFA qui va frapper les Colchoneros jusqu'en janvier 2018 (voir ici).

Le maintien de cette sanction remet clairement en cause l’avenir de l’attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison), annoncé proche de Manchester United mais qu’il ne sera désormais plus possible de remplacer en cas de départ. Jeudi soir, le Français a cependant tenu à rassurer les supporters madrilènes en postant le message suivant sur Twitter : "Aujourd'hui plus que jamais #Atleti #TousEnsemble". Une façon de signifier que le natif de Mâcon restera une saison de plus ?

Rien n'est moins sûr et il vaut mieux rester prudent avec le Tricolore qui souffle le chaud et le froid ces derniers jours, surtout que si un club active sa clause libératoire de 100 millions d’euros, l’Atletico n’aura pas son mot à dire…