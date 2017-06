PSG : Lacazette justifie son refus « Par Romain Lantheaume - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’été dernier, la rumeur envoyant l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison), du côté du Paris Saint-Germain a animé une bonne partie du mercato. S’il ne nie pas des contacts, le Gone a expliqué pourquoi il n’aurait jamais pu signer dans la capitale. "Le PSG nous a consultés pour venir à Paris. Mais je suis Lyonnais, et si j'avais dû quitter l'OL, ça aurait été pour un club étranger, a assuré le Tricolore dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Le PSG est un grand club et il le démontre, mais ce n'était pas mon envie de rester en France ou de venir à Paris." Maintenant que l’heure du départ a sonné, le Lyonnais se tourne encore vers l’étranger mais le maintien de l’interdiction de recrutement qui frappe l’Atletico Madrid contrarie sérieusement ses plans… Maintenant que l’heure du départ a sonné, le Lyonnais se tourne encore vers l’étranger mais le maintien de l’interdiction de recrutement qui frappe l’Atletico Madrid contrarie sérieusement ses plans…

News lue par 19015 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+