Lyon : Aulas crie son admiration à Al-Khelaïfi !

Lyon : Aulas crie son admiration à Al-Khelaïf i ! « Par Romain Lantheaume - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir multiplié les piques à l'égard du Paris Saint-Germain en début de saison, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a décidé de calmer le jeu. Jeudi, à l'issue de la victoire en finale de la Ligue des Champions féminine face au club de la capitale (0-0, 7-6 tab), le dirigeant rhodanien a même dressé un portrait élogieux de son homologue francilien, Nasser Al-Khelaïfi. "Je lui ai dit que Paris méritait autant que nous, déjà sur la Coupe de France (féminine, ndlr) et peut-être encore plus ce soir. (…) J'étais vraiment malheureux pour lui, car c'est quelqu'un que j'estime et que j'admire. Dans la défaite comme dans la victoire, il faut savoir saluer les présidents. On est tous à des postes qui sont extrêmement difficiles et il a vécu cette année des moments aussi très difficiles avec son équipe masculine", a souligné le boss de l'OL au micro d'Eurosport. "On n'a pas le même modèle économique, il n'y est pour rien. Mon rôle est de faire en sorte qu'il y ait plus d'équité dans le football et ce que fait Nasser est formidable. Je suis très déçu pour lui. On s'entend bien et on est tous les deux au board de l'ECA (Association Européenne des Clubs)." Un bel hommage de la part de JMA !

