Lyon : Lacazette, Aulas fait le point

Par Romain Rigaux - Le 02/06/2017

Suite à la confirmation de l'interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid, l'avenir d'Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) est flou, alors que l'attaquant lyonnais avait un bon de sortie pour rejoindre les Colchoneros cet été. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a fait le point sur ce dossier. "Alex pouvait partir pour le club qu'il avait choisi, le club de son cœur. On avait négocié tranquillement, sans contrainte. Aujourd'hui, les choses en sont malheureusement pas possibles. Il faut qu'on revoit Alex. Il le sait. Il a fait une interview hier (jeudi) pour laisser entendre qu'il pouvait rester. Evidemment, ça remet les choses en places mais dans le football elles ne sont jamais définitivement terminées. Aujourd'hui, la décision de laisser partir Alexandre est complètement remise en cause", a confié le patron des Gones dans des propos relayés par RMC. Si l'hypothèse de voir rester Lacazette à Lyon n'est pas à écarter, ce ne sera pas sous forme de prêt. "Non ce n'est pas possible", a assuré "JMA" à L'Equipe. Manchester United, Dortmund et Arsenal restent des destinations possibles pour le buteur lyonnais.

