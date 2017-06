PSG : le Milan AC fait les yeux doux à Aurier !

PSG : le Milan AC fait les yeux doux à Aurie r ! « Par Romain Lantheaume - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours désireux de quitter le Paris Saint-Germain cet été, le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 22 matchs en L1 cette saison) est suivi par Manchester United et le FC Barcelone, mais c'est bien le Milan AC qui se montre le plus actif sur ce dossier. D'après L'Equipe, l'Ivoirien disposerait d'une offre en provenance du club lombard et le projet des nouveaux propriétaires chinois l'aurait séduit ! Même s'il est trop tôt pour parler d'accord, un rapprochement entre les deux parties semble évident. Problème, tant que l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif n'aura pas été officialisée, l'ancien Toulousain n'a pas vraiment d'interlocuteur au PSG avec qui évoquer son avenir et il lui a été demandé de patienter... Par ailleurs, le coach Unai Emery compte toujours sur l'ancien Lensois et le président Nasser Al-Khelaïfi continue de lui prouver son attachement via des SMS. Sous contrat jusqu'en 2019, Aurier dispose toujours d'une offre de prolongation de trois ans moyennant une revalorisation salariale. Par ailleurs, le coach Unai Emery compte toujours sur l'ancien Lensois et le président Nasser Al-Khelaïfi continue de lui prouver son attachement via des SMS. Sous contrat jusqu'en 2019, Aurier dispose toujours d'une offre de prolongation de trois ans moyennant une revalorisation salariale.

