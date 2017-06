EdF : France-Paraguay, les compos probables

La France affronte le Paraguay en amical à Rennes ce vendredi (21h). A une semaine du rendez-vous face à la Suède, en éliminatoires du Mondial 2018, Didier Deschamps devrait faire débuter une équipe proche du onze aligné à Solna, hormis Varane qui prépare sa finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Touché à une cuisse, Mbappé ne devrait pas jouer ce soir.

Devant Lloris, la charnière Koscielny-Umtiti devrait être accompagnée des latéraux monégasques Sidibé et Mendy. Pogba et Matuidi sont attendus au milieu de terrain, tandis que Payet et Dembélé seront chargés d'animer les côtés. Enfin, Griezmann et Giroud formeront le duo offensif. Voici les compositions probables.

France : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Pogba, Matuidi - Dembélé, Griezmann, Payet - Giroud.

Silva - Patino, Gomez, Valdez, Alonso - Iturbe, Ayala, Aguilar, Romero - Santander, Benitez.