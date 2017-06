Arsenal : un budget XXL pour le mercato !

Arsenal : un budget XXL pour le mercat o ! « Par Romain Lantheaume - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une saison très décevante et marquée par une première non-qualification pour la Ligue des Champions depuis 1997-1998, Arsenal et son coach Arsène Wenger, prolongé, ont promis de changer leurs habitudes et de mener un mercato ambitieux cet été. En effet, d’après L’Equipe, s’ils ont cherché à brouiller les pistes en laissant se répandre l’information d’une enveloppe mercato de 120 millions d’euros, les Gunners compteraient en réalité investir 180 M€ sur le marché des transferts ! Avec cette coquette somme, le club londonien a notamment proposé environ 100 M€ à l’ASM pour l’attaquant Kylian Mbappé (voir la brève de 08h06). Arsenal se penche aussi sur l’ailier princier Thomas Lemar et l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette. Habitués à de tels effets d’annonce en début de mercato avant de rentrer bredouilles en septembre, les supporters des Gunners attendront tout de même avant de s’enthousiasmer. Habitués à de tels effets d’annonce en début de mercato avant de rentrer bredouilles en septembre, les supporters des Gunners attendront tout de même avant de s’enthousiasmer.

