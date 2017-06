Lyon : une nouvelle option pour Lacazette « Par Romain Rigaux - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En confirmant l'interdiction de recruter pour l'Atletico Madrid, le TAS a sérieusement compromis le départ d'Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) pour la capitale espagnole. L'attaquant de Lyon peut être transféré et attendre janvier pour jouer avec les Colchoneros, mais cela semble trop risqué dans une saison de Coupe du monde. Si un transfert suivi d'un prêt de six mois à l'OL est évoqué, un départ vers un autre club est une autre option. Et d'après L'Equipe, Manchester United s'est manifesté jeudi, sans encore formuler d'offre. Prêts à s'offrir Antoine Griezmann cet été, les Red Devils pourraient aussi revoir leurs plans puisque le Français risque d'être retenu après la confirmation de la sanction. Dortmund et Arsenal restent intéressés par le Gone.

