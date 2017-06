OM : Casillas nie des négociations

Au cours d'un entretien accordé à L'Equipe, le gardien du FC Porto, Iker Casillas (36 ans, 33 matchs en Liga Sagres cette saison), a nié discuter avec le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta, au sujet d'un transfert cet été.

"Non. Andoni et moi, on se connaît depuis très longtemps. On parle de temps en temps mais de ça, non", assure le portier espagnol. Selon RMC, l'OM a pourtant proposé un contrat d'un an, plus une saison en option, à l'ancien joueur du Real Madrid, bien qu'un retour de Steve Mandanda reste la priorité.