LdC (f) : Lyon 0-0 (7-6 tab) Paris SG (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue d'une rencontre interminable, l'Olympique Lyonnais a battu le Paris Saint-Germain (0-0, 7-6 tab) ce jeudi en finale de la Ligue des Champions féminine. Les Lyonnaises conservent leur couronne avec ce quatrième titre en C1 ! Bien entrées dans la partie, les Parisiennes reculaient au fil des minutes, mises sous pression par des Lyonnaises plus justes dans la construction du jeu. Regroupées dans leur camp, les joueuses de la capitale courbaient rapidement le dos et se contentaient de repousser les offensives adverses, trop timides. Fermée, la rencontre mettait énormément de temps à décoller. Peu en vue jusqu'ici, la Parisienne Cruz se procurait la première grosse occasion de la partie mais Bouhaddi réalisait un superbe arrêt devant la capitaine costaricienne. Une chaude alerte qui rendait fou Gérard Prêcheur, peu serein sur le bord de la touche. Au retour des vestiaires, l'OL accélérait sérieusement la cadence. Pourtant très adroite, Hegerberg manquait d'entrée une double opportunité en or à bout portant. Complètement débordées, les Franciliennes rataient elles aussi une occasion incroyable par Delie, qui manquait de précision sur sa tentative. Si les joueuses du PSG ressortaient mieux dès lors, en face, celles de l'OL faisaient preuve d'une inefficacité criante dans les derniers mètres. Mieux physiquement, ces dernières terminaient mieux la seconde période mais butaient sur un bloc parisien toujours bien regroupé. Au cours de la prolongation, rien ne changeait. Sans solution, les deux formations ne montraient rien, donnant l'impression de ne pas pouvoir trouver la faille même si la partie durait des heures. Lors de la séance de tirs au but, les Parisiennes craquaient puisque la gardienne Kiedrzynek ratait complètement sa tentative alors que son homologue lyonnaise Bouhaddi ne se tremblait pas sur sa frappe. L'OL est champion d'Europe !

