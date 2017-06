Nancy : trois départs actés (officiel)

Dix-neuvième de Ligue 1, Nancy n'a pu éviter la relégation, quelques mois après avoir retrouvé l'élite. Une descente qui oblige la formation nancéienne à ne pas prolonger trois de ses éléments arrivés en fin de contrat : les milieux de terrain Loïc Puyo (28 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et Alou Diarra (35 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ainsi que l'attaquant Issiar Dia (29 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison).

