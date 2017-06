Sondage MF : 50 M€, le PSG doit vendre Di Maria « Par Youcef Touaitia - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le Paris Saint-Germain doit vendre Angel Di Maria cet été en cas d'offre de 50 millions d'euros. Sur les 23 201 votes recensés, 71% des lecteurs sont favorables à ce que le PSG laisse partir l'Argentin si un club (Inter Milan, Barcelone,...) met cette somme sur la table. Dès à présent, dîtes-nous quel serait le meilleur choix de carrière pour Alexandre Lacazette. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous quel serait le meilleur choix de carrière pour Alexandre Lacazette. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

