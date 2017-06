Man City : un an de plus pour Yaya Touré !

Après Gaël Clichy, Bacary Sagna, Jesus Navas et Willy Cabellero, libérés par Manchester City au terme de leur contrat, Yaya Touré (34 ans, 25 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) était également annoncé proche de la sortie. Finalement non ! Malgré les tensions en début de saison avec son entraîneur, Pep Guardiola, le milieu de terrain ivoirien a prolongé l'aventure pour une année de plus. Une bonne nouvelle pour l'ancien Monégasque !

Yaya Touré prolonge chez les Citizens .@yayatoure signs new deal at City! 🙌 #mcfc https://t.co/Nqg1svFyVJ — Manchester City (@ManCity) 1 juin 2017