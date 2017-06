Man Utd : ça se précise pour Lindelöf !

Man Utd : ça se précise pour Lindelö f ! « Par Youcef Touaitia - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Manchester United a impressionné défensivement cette saison avec seulement 29 buts encaissés en Premier League, José Mourinho n'a jamais vraiment pu compter sur une charnière centrale fixe entre les multiples blessures d'Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo ou encore Chris Smalling. Dans quelques jours, l'entraîneur portugais devrait accueillir un renfort, et non des moindres, afin de solidifier son arrière-garde. En effet, les médias portugais annoncent ce jeudi que l'institution britannique serait toute proche d'enrôler le solide roc du Benfica Lisbonne, Victor Lindelöf (22 ans, 32 matchs et 1 but en Liga NOS cette saison). Impressionnant dans les rangs des Aigles, le Suédois devrait rapidement poser ses valises chez les Red Devils, qui vont débourser 40 millions d'euros plus 7 millions d'euros en bonus. Une sacrée somme pour un des défenseurs les plus talentueux de sa génération.

