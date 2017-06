OM : Jovetic déterminé à rester à Séville ?

OM : Jovetic déterminé à rester à Sévill e ? « Par Damien Da Silva - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mercredi (voir ici), l'Olympique de Marseille aurait formulé une première offre de 9 millions d'euros pour le joueur de l'Inter Milan Stevan Jovetic (27 ans, 21 matchs et 6 buts en Liga cette saison), prêté en janvier au FC Séville. Pour son ancien partenaire au sein du club ibérique Vicente Iborra (29 ans, 31 apparitions et 7 buts en Liga cette saison), le Monténégrin souhaite rester chez les Andalous. "Jovetic a fait sa part pour intégrer le groupe. Je l'ai vu très heureux et très confortable à Séville. La dernière chose dont je lui ai parlé, c'est que nous souhaitons le voir dans l'été ici. Il veut rester et des gens comme lui, j'en veux toujours dans mon équipe", a confié l'Espagnol pour ABC. Prioritaire sur le dossier, Séville ne voudrait pas payer les 14 millions d'euros réclamés par l'Inter pour Jovetic. Prioritaire sur le dossier, Séville ne voudrait pas payer les 14 millions d'euros réclamés par l'Inter pour Jovetic.

