Lille : Corchia ouvre la porte à un départ

Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Lille, le latéral droit Sébastien Corchia (26 ans, 38 matchs et 1 but en L1 cette saison) a ouvert la porte à un départ. A l'occasion d'un entretien accordé au média France Football, l'international tricolore a affiché son envie de découvrir autre chose, sans pour autant écarter l'idée de poursuivre sa carrière au LOSC. "Je ne ferme aucune porte. Continuer à Lille est une possibilité. Cette saison a été décevante, mais le LOSC reste un grand club. Le projet porté par les nouveaux propriétaires et Bielsa est ambitieux. Après avoir joué plus de 300 matches en France, peut-être qu'il est tant pour moi de découvrir autre chose. J'entre dans les meilleures années de ma carrière. J'aimerais jouer les compétitions européennes. C'est important aussi pour moi car ça pourrait m'aider à m'imposer en équipe de France, c'est mon ambition", a confié le défenseur. Pour disputer la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Corchia va devoir passer un cap l'an prochain.

