Man Utd : la piste Griezmann oubliée ?

Man Utd : la piste Griezmann oublié e ? « Par Damien Da Silva - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) semble bien parti pour rester une saison supplémentaire à l'Atletico Madrid ! Annoncé dans le viseur de Manchester United ces dernières semaines, l'attaquant des Colchoneros ne serait plus une priorité pour les Red Devils selon plusieurs médias britanniques comme The Telegraph et la BBC. voir brève 10h33) puisque la formation anglaise aurait été quasiment obligée de payer la clause libératoire du Français, fixée à 100 millions d'euros, pour le recruter. En effet, avec l'avenir incertain de Zlatan Ibrahimovic, blessé au genou et en fin de contrat, le club dirigé par José Mourinho souhaiterait désormais trouver un véritable successeur au Suédois. Avec ce profil en tête, les buteurs comme Alvaro Morata (Real Madrid) et Romelu Lukaku (Everton) seraient les priorités de MU. L'intérêt mancunien pour Griezmann a été sûrement aussi calmé par la confirmation de l'interdiction de recrutement de l'Atletico ce jeudi () puisque la formation anglaise aurait été quasiment obligée de payer la clause libératoire du Français, fixée à 100 millions d'euros, pour le recruter.

