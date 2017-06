PSG : Dugarry enfonce encore la direction « Par Youcef Touaitia - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela devient une habitude, Christophe Dugarry ne manque jamais une occasion de critiquer la direction du Paris Saint-Germain. Une fois de plus, le champion du monde 1998 ne s'est pas montré tendre à l'égard des décideurs franciliens, qu'il juge "incompétents". "C’est peut-être un peu tôt pour parler du mercato du PSG, mais quand les choses sont préparées à l’avance, c’est un signe de bonne santé, d’un club assez stable. Quand tu as une largeur financière aussi importante que le PSG, tu peux aussi attendre. Maintenant, on aimerait que la signature du directeur sportif se fasse assez vite. Que l’organigramme soit clair. Il faut aussi trancher les cas litigieux. Ce qui n’avait pas été fait l’année dernière avec le départ de David Luiz en fin de mercato, les tergiversations de Matuidi", a estimé le consultant sur les ondes de RMC. "Il y a des joueurs qui n’ont pas été bons, pas du tout. Il y a des modifications à apporter, mais cela demande des têtes bien pleines, bien faites, des dirigeants qui anticipent. C’est compliqué de gérer un club de football. Les dirigeants en sont-ils capables ? Je n’en suis plus très persuadé. C’est peut-être cette incompétence qui m’inquiète par dessus tout", rajoute l'ancien footballeur. La nomination imminente d'Antero Henrique au poste de directeur sportif du PSG apaisera peut-être les peurs de Dugarry... "Il y a des joueurs qui n’ont pas été bons, pas du tout. Il y a des modifications à apporter, mais cela demande des têtes bien pleines, bien faites, des dirigeants qui anticipent. C’est compliqué de gérer un club de football. Les dirigeants en sont-ils capables ? Je n’en suis plus très persuadé. C’est peut-être cette incompétence qui m’inquiète par dessus tout", rajoute l'ancien footballeur. La nomination imminente d'Antero Henrique au poste de directeur sportif du PSG apaisera peut-être les peurs de Dugarry...

