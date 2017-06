Real : Ronaldo très élogieux envers Messi « Par Youcef Touaitia - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rivaux depuis dix ans, les attaquants Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) et Lionel Messi (29 ans, 34 matchs et 37 buts en Liga cette saison) planent toujours sur le football mondial. Dans un entretien pour Fox Sports Argentina, le joueur du Real Madrid n'a pas hésité à encenser son homologue du FC Barcelone. "Nous ne sommes pas amis mais c’est un confrère. Avec tous les trophées que nous avons gagnés depuis dix ans, nous avons partagé beaucoup de moments ensemble. J’ai une bonne relation avec lui. On ne dîne pas ensemble mais je le respecte. C’est un collègue, pas un rival. Ma relation avec lui est cordiale. Nous nous respectons, a assuré le Portugais. Bien sûr que je l’apprécie en tant que joueur. J’aime voir jouer tous les grands joueurs et il en fait partie. C’est un crack." Nul doute que l'Argentin n'est pas loin de penser la même chose. Nul doute que l'Argentin n'est pas loin de penser la même chose.

News lue par 4759 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+