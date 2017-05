Lyon : Aulas a négocié pour Bertrand Traoré « Par Damien Da Silva - Le 01/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions ces derniers jours (voir ici), l’attaquant de Chelsea Bertrand Traoré (21 ans, 39 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison), qui a été prêté cette saison à l’Ajax Amsterdam, figure sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Avant de se rendre à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions féminine face au Paris Saint-Germain, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a fait un détour par Londres pour négocier avec les dirigeants des Blues. "Des joueurs de Chelsea nous intéressent, et la réciproque est aussi vraie. Ça s'est bien passé. On a été très bien reçu. Ce sont des gens avec qui on a beaucoup d'atomes crochus. C'est une équipe qui vient de décrocher le titre de champion et on aime bien être reçus par les champions", a commenté Aulas pour le média Goal. Même sans le nommer directement, le boss de l’OL a ainsi confirmé le début des discussions pour Traoré, estimé à 20 millions d'euros. Même sans le nommer directement, le boss de l’OL a ainsi confirmé le début des discussions pour Traoré, estimé à 20 millions d'euros.

