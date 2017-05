Real : Ronaldo regrette la mentalité anglaise

Toujours aussi décisif, l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) est régulièrement sifflé au stade Santiago Bernabeu. Agacé par ces réactions, l'ancien joueur de Manchester United regrette l'époque où le public d'Old Trafford l'adulait quoi qu'il arrive.

"Je ne peux pas dire que c'est normal, ça ne me plaît pas. Etre sifflé dans mon propre stade ne me plaît pas, a insisté le Portugais sur La Sexta. (...) A Manchester, ça ne m'est jamais arrivé. La mentalité est différente. Je suis heureux en Espagne, je me sens bien. Mais Manchester me manque, je ne l'oublie pas."

Que Ronaldo se rassure, personne ne l'a oublié dans la cité mancunienne.