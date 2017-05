EdF Espoirs : Le Graët attend T. Hernandez... « Par Eric Bethsy - Le 31/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoqué par le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll pour les matchs amicaux contre l’Albanie et le Cameroun (les 5 et 8 juin), le latéral gauche prêté par l’Atletico Madrid à Alavés Théo Hernandez (19 ans, 32 matchs et 1 but en Liga cette saison) ne s’est pas présenté au rassemblement. Pire encore, le Français apparaît en vacances à Marbella sur une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Dans son bureau, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët l’attend de pied ferme. "Je le ferai venir à la Fédération dès que possible pour qu'il m'explique exactement ce qu'il s'est passé, a réagi le dirigeant contacté par L’Equipe. Est-ce qu'il l'a fait exprès ? La convocation lui est-elle bien parvenue ? Sur le coup, c'est désagréable, mais je préfère qu'il s'explique directement auprès de moi avant de décider de quoi que ce soit." La future recrue du Real Madrid a intérêt à trouver une excuse qui tient la route... Théo Hernandez en vacances



