Atletico : Griezmann évoque encore son avenir

Dans le viseur de Manchester United, prêt à payer les 100 millions d'euros de sa clause libératoire, l’attaquant de l’Atletico Madrid Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) se contredit dans ses déclarations. Un jour, le Français ouvre la porte à un départ. Le lendemain, un transfert n’est plus d’actualité. Et ce n’est pas fini… Cette fois, son avenir ne dépend plus de lui.

"Je suis bien dans mon club. Mes agents discutent avec l’Atletico, alors on verra ce qui se passera, a confié l’international tricolore sur la Onda Cero. On décidera de mon avenir cet été. Si je pars cet été, la date dépendra des éliminatoires pour le Mondial 2018. Je suis heureux ici. J’ai parlé avec mon entraîneur, avec Koke et Godin. Mon avenir est entre les mains du président. On verra."

Si cela ne tenait qu’au patron madrilène Enrique Cerezo, Griezmann ne parlerait même pas du mercato...